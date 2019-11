Sono ore concitate quelle vissute dal Napoli e dai suoi tifosi, ma domani potranno rivedersi proprio al San Paolo, dopo il pareggio per 1-1 conquistato contro il Salisburgo nell'ultima uscita di Champions League. I napoletani potranno dunque assistere ad una seduta di allenamento aperta al pubblico per il gruppo diretto da Carlo Ancelotti.

«Domani, 7 novembre, alle ore 15:30 la prima Squadra della SSC Napoli svolgerà una seduta di allenamento allo stadio San Paolo di Napoli. Il Club è lieto di invitare tutti gli abbonati della stagione sportiva 2019.20 ad assistere a questo evento molto atteso» si legge dal sito ufficiale.



«Solo ed esclusivamente coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento per la stagione sportiva in corso avranno la possibilità di accedere all’impianto, nel settore Distinti, per la visione dell’allenamento, esibendo la propria fidelity card, il segnaposto dell’abbonamento e un documento d’identità. Per questo evento non sarà consentito il cambio utilizzatore».

Come comunicato dal club, l’allenamento sarà disponibile per i soli tifosi abbonati. Ai media non sarà consentito accesso visto il silenzio stampa indetto dalla società in queste ore.



