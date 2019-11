Sono ore frenetiche nel ritiro del Napoli dove è in corso una lunga riunione tra Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis che si sta tenendo via telefono. Il fatto che De Laurentiis non sia a Castel Volturno dà il senso anche del momento difficile tra i due. Nel quartiere generale azzurro i calciatori sono tutti via, il ritiro è terminato dopo la rivolta di questa notte. Ci sono però Ancelotti, Giuntoli e i rispettivi staff.

La reazione di De Laurentiis è arrivata poco prima della 15: chiederà risarcimento per danno di immagine ai calciatori e affida ad Ancelotti il compito di fare o meno dei giorni di ritiro. Una scelta che di fatto conferma Ancelotti sulla panchina del Napoli dopo le voci di un possibile addio che per tutta la mattinata si sono inseguite.

Ecco il comunicato: «La Società comunica che, con riferimento ai comportamenti posti in essere dai calciatori della propria prima squadra nella serata di ieri, martedì 5 novembre, procederà a tutelare i propri diritti economici, patrimoniali, di immagine e disciplinari in ogni competente sede. Si precisa inoltre di aver affidato la responsabilità decisionale in ordine all'effettuazione di giornate di ritiro da parte della prima squadra all’allenatore della stessa Carlo Ancelotti. Infine comunica di aver determinato il silenzio stampa fino a data da definire».



