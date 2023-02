Il Napoli torna in ritiro a Castel di Sangro: «Dal 25 luglio in Abruzzo»

La stagione è ancora nel vivo ma già si programma la prossima estate. Al momento, per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, l'unico appuntamento in programma da contratto è il ritiro di Castel di Sangro. «Bando alle scaramanzie, ognuno è silenzioso e non accenna all’esibizione dell’eventuale trofeo dello scudetto. Stiamo facendo tutto a prescindere dal buon risultato, ci stiamo confrontando col Napoli» ha spiegato Angelo Caruso, sindaco della cittadina abruzzese che ospita il club azzurro ormai dal 2020.

«Noi abbiamo ospitato la Coppa Italia e potremmo ospitare anche la coppa dello scudetto. Una mega festa in piazza? Potrebbe esserci, sì» ha continuato Caruso a Radio Kiss Kiss. «Le date? Sono ancora abbastanza incerte, arrivano attraverso una serie di ipotesi sul calendario: potremmo dire dal 25 luglio al 10 agosto, ma ne sapremo di più solo a risultato consolidato. A breve incontrerò De Laurentiis di persona, il Napoli tornerà a Castel di Sangro ed alloggerà a Castel di Sangro».