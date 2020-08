⚽️ | TEST PRE-CAMPIONATO



Fissati i test per la preparazione al prossimo campionato di Eccellenza Abruzzo#eccellenza #forzalaquila #ilcapoluogo pic.twitter.com/aJTMJIY7D2 — L'Aquila 1927 (@laquila_calcio) August 16, 2020

Tanta curiosità per quello che sarà il ritiro dela Castel di Sangro. Gli azzurri si ritroveranno la prossima settimana inper undici giorni di lavoro con Gennaro Gattuso e uno sguardo alle prime sgambate amichevoli che saranno un segnale importante sulla condizione generale della squadra.A fare da apripista sarà, a quanto pare, un triangolare con due squadre vicine: a confermarlo è stato il club de L'Aquila Calcio , squadra di Eccellenza che dai propri canali social ha confermato il triangolare previsto a Castel di Sangro contro i padroni di casa e il Napoli di. Le gare sono in programma per il giorno 28 agosto allo stadio Patini.