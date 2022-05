Napoli in ritiro a Castel di Sangro, De Laurentiis e Spalletti live

Rotta verso Castel di Sangro. Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti presentano la seconda parte del ritiro azzurro in vista della prossima stagione. Con loro Marco Marsilio presidente Regione Abruzzo e Angelo Caruso sindaco Castel di Sangro.

Il ritorno a Castel di Sangro

«Questo sarà il terzo anno per noi a Castel di Sangro. Abbiamo un accordo per 12 anni. Alcuni si chiedono perché non facciamo tournée internazionali, mi hanno offerto di andare in Sudamerica per 1,1 milioni di dollari, ma ho rifiutato perché il ritiro è sacro. Si gettano le basi di tutto l'anno, che quest'anno sarà ancora più particolare per i Mondiali. Noi, senza l'Italia ai mondiali, saremo in pieno allenamento e sto cercando di convincere le altre società di intraprendere un campionato straniero per poter allenarci e stiamo esaminando la proposta».

Le date del ritiro

«Saremo a Castel di Sangro dal 23 luglio al 6 agosto e faremo tre o quattro amichevoli: stiamo cercando avversarie europee che ospiteremo in Abruzzo. Invece di incassare soldi per andare in giro siamo noi che li spendiamo per ospitare gli altri».

Lo scontro con Gravina

«Tutti dite che io sono arrivato a Castel di Sangro grazie a Gravina, invece è stato il sindaco di Roccaraso a indicarmi la città quando Dimaro è diventata impossibile per il Covid. E ho scoperto una roba incredibile. Adesso pensano tutti che io ce l’abbia con Gravina per la questione del Bari, ma non è così. La verità è che chi comanda non vuole cambiare niente, si parla solo di playoff e layout, nessuno pensa alla Legge Melandri, a togliere squadre dalla Serie A vista la crisi».