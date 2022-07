Napoli in ritiro a Castel di Sangro, donna ha un malore per il caldo

Primo allenamento mattutino per il Napoli a Castel di Sangro, la squadra azzurra è stata accompagnata da circa tifosi presenti in tribuna, in una situazione di estrema difficoltà: tutta la tribuna riservata ai fan napoletani, infatti, è esposta al sole cocente dell'Abruzzo sia per le sessioni mattutine che per quelle pomeridiane, costringendo tanti tifosi azzurri ad ammassarsi nelle poche zone d'ombra violando così anche i principi minimi di sicurezza post-covid.

Una situazione che ha messo già a dura prova le resistenze di tanto tifosi azzurri che riescono poco a resistere al sole delle ore più calde. Mentre dall'altra parte dello stadio - la tribuna coperta e all'ombra - i pochi posti occupati sono riservati per i tifosi accreditati e/o ospiti del club. E il gran caldo si fa sentire: questa mattina una signora è stata soccorsa dalla Croce Rossa dopo un malore che ha causato uno svenimento durante la chiusura dell'allenamento. La tifosa - presente con la famiglia - è stata trasportata nell'unità mobile disponibile all'esterno dello stadio per evitare ulteriori conseguenze.