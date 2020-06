LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, insieme con il sindaco, protagonisti della mattinata di Castel Di Sangro. Il numero uno azzurro si è ritrovato questa mattina nella cittadina abruzzese - Regione che già ospita da qualche anno i ritiri della Primavera e che ospitava il Napoli di Maradona - che potrebbe essere location per il ritiro estivo del prossimo agosto.Con loro il presidente della Regione Mario Marsilio e l'assessore. Vista l'impossibilità di raggiungere Dimaro per il classico appuntamento di luglio, Castel Di Sangro potrebbe essere luogo ideale per un ritiro lampo a fine agosto che prepari gli azzurri alla nuova stagione. De Laurentiis si è concesso anche a qualche tifoso presente che ha voluto scattare con lui un selfie.