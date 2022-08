Il Mattino da Castel di Sangro Napoli a un passo da Kepa e discorso aperto per Fabian

Le ultime sul mercato, l'arrivo a un passo di Kepa, il discorso riaperto per il futuro di Fabian Ruiz e la rifinitura del Napoli in vista del match contro il Girona. Tutto questo nell'appuntamento ormai quotidiano con Il Mattino da Castel di Sangro, dalle 20 nella consueta veste dello studio "Ritiro&Mercato" per analizzare insieme le ultime ore di ritiro azzurro. La squadra di Spalletti continua a lavorare in Abruzzo in attesa dei botti di mercato.