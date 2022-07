Napoli in ritiro a Castel di Sangro, applausi e urlo: «Mertens resti»

Inviato a Castel di Sangro

L'arrivo del Napoli a Castel di Sangro è stato accolto con il giusto entusiasmo da parte dei tifosi e al momento dell'ingresso del pullman della squadra presso l'hotel Aqua Montis di Rivisondoli sono arrivati applausi e cori di incitamento. «Forza Napoli, sempre e comunque», grida un tifoso, mentre i suoi vicini battono le mani con enfasi. La squadra è arrivata intorno alle 13, preceduta da Luciano Spalletti (che si era anticipato già in mattinata) e seguita da Aurelio De Laurentiis. Il presidente è stato l'ultimo a raggiungere il ritiro nel primo pomeriggio ed è rimasto lì anche per il resto della giornata. Circa 150 tifosi erano all'esterno dell'hotel per accogliere la squadra e tutti hanno aspettato il passaggio del pullman per incitare gli azzurri. Maglie, bandiere e qualche sciarpa. «Presidente, regalaci Mertens: è l'unica cosa che ti chiediamo», urlano a squarciagola quattro membri del Club Napoli Piedimonte Matese, rimasti all'esterno dell'hotel per circa 3 ore in attesa dell'uscita dei calciatori alla volta dello stadio di Castel di Sangro.

Anche al Patini l'atmosfera non è cambiata. L'ingresso della squadra in campo è stato accompagnato da una vera e propria ovazione. Il settore Distinti, quasi del tutto esaurito, ha cantato per tutta la durata del primo allenamento in Abruzzo della squadra, salvo rimanere col fiato sospeso per qualche minuto, quando Alex Meret ha accusato un leggero fastidio alla mano e ha richiesto l'intervento dello staff sanitario del Napoli. Un po' di ghiaccio e tutto è passato, con il sospiro di sollievo da parte di tutto lo stadio. Durante l'allenamento Mario Rui e Osimhen sono stati tra i più acclamati e hanno ricambiato l'affetto dei tifosi con saluti alla tribuna. Anche Spalletti ha salutato tutti i tifosi e ha ricevuto tanti applausi.