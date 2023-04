Napoli in ritiro a Castel di Sangro: «Tre amichevoli e Gigi D'Alessio»

Con la fine del campionato che si avvicina, ad avvicinarsi sono anche gli appuntamenti estivi del Napoli di Luciano Spalletti. La squadra azzurra ripartirà ancora da dimaro a metà luglio, poi si sposterà come sempre negli ultimi anni a Castel di Sangro, in Abruzzo, per la seconda parte della preparazione pre-campionato.

«Ci vedremo al ritiro di Castel di Sangro a fine luglio e inizio agosto», ha annunciato il sindaco Angelo Caruso. «Sono in programma tre amichevoli ma ancora non conosciamo tutte le squadre. Una sarà sicuramente contro una squadra turca che ha deciso di ripetere qui il ritiro, l'Adana Demirspor di Vincenzo Montella». Novità anche per i tifosi: «Faremo concerti e spettacoli per i napoletani che saranno qui, ci sarà Gigi D'Alessio come ospite per lo spettacolo finale» ha svelato il sindaco della cittadina abruzzese a Tele A.