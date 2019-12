LEGGI ANCHE

Sarà una settimana intensa quella del Napoli di Gennaro Gattuso che, dopo le mini vacanze natalizie, si è ritrovato oggi a Castel volturno. All'orizzonte la sfida all'Inter che si giocherà nel giorno dell'epifania e che rischia di non vederetra i protagonisti: solo terapie oggi per il centrale azzurro che proverà il recupero per essere in campo contro i nerazzurri.Gattuso ha accolto tutti a Castel volturno, ha pranzato con il gruppo prima di entrare in campo., con piccoli acciacchi già prima di Natale, hanno svolto la prima parte della seduta in gruppo e la seconda seguendo una tabella di lavoro personalizzato sul campo. La squadra si allenerà anche domani mattina.