Napoli ritiro Dimaro 2024, ecco l'effetto Conte: che già conosce il ritiro in Val di Sole. Il sindaco: «Impennata nelle prenotazioni»

«Sinceramente avevamo pochi dubbi in merito, sapevamo che sarebbe arrivato il colpo da 90 in grado di dare la spinta ai ritiri: un grande allenatore, un bel ritiro, tutti vorranno vederlo e seguire gli sviluppi del nuovo Napoli». queste le parole di Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro che commenta così l'arrivo in panchina di Antonio Conte, fresco di investitura del Napoli.

«Di certo ci sarà un’impennata di prenotazioni con l’arrivo del nuovo allenatore.

Lo staff tecnico del Napoli dovrà venire a fare un sopralluogo nelle prossime settimane come accade ogni anno», ha spiegato a Radio Marte.

Ma la cittadina della Val di Sole che da anni ospita gli azzurri è già conosciuta dall'allenatore pugliese: nel 2010, infatti, il Siena scelse Dimaro per dieci giorni di ritiro estivo: «Conte è stato qui ai tempi del Siena, quando svolse il ritiro dei toscani in Trentino. L’organizzazione degli undici giorni di ritiro procede bene, ovviamente riceveremo anche eventuali richieste inoltrate dal Napoli. Da oggi, si inizierà la macchina organizzativa della città per il ritiro e della sua ‘vestizione’, prepareremo varie gigantografie per il Napoli, ce ne sarà certamente anche una per Antonio Conte» ha concluso il sindaco.