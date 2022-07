Spalletti, bilancio del ritiro a Dimaro: «Lavorato nella giusta maniera»

Ultimo allenamento per il Napoli di Luciano Spalletti a Dimaro, almeno per questa estate 2022. Gli azzurri salutano il pubblico del primo ritiro e si allenano quasi al completo, con anche Ostigard aggregato alla squadra. Il gruppo azzurro avrà tre giorni di riposo e riprenderà nella giornata di sabato la preparazione per la seconda parte del ritiro pre campionato a Castel di Sangro.

Anche Spalletti ha salutato il ritiro di Dimaro: «Con il Vesuvio, sarebbe stato magnifico, ma qui in Val di Sole ci sentiamo a casa. L'accoglienza di Dimaro e della sua gente ci ha trasferito entusiasmo e disponibilità. C'erano qui tutte le cose che a noi servivano per prepararci all'inizio di campionato in maniera giusta» le parole dell'allenatore azzurro.