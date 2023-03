Il Napoli è a già Dimaro, Raspadori e Simeone: «Continuiamo a sognare»

Il Trentino a Napoli. Come ogni anno, la Regione che ospita gli azzurri di Aurelio De Laurentiis da ormai tredici estati torna in città per la Borsa Mediterranea del Turismo, in corso alla Mostra d'Oltremare. Un'occasione ideale anche per dare l'appuntamento a quello che sarà tra qualche mese l'appuntamento con il primo dei due ritiri estivi.

La squadra di Luciano Spalletti si ritroverà dalla seconda settimana di luglio in Trentino, anche con due protagonisti di questa stagione. «Bisogna sempre alimentare i sogni. Da bambino volevo giocare la Champions, il Napoli mi ha dato la possibilità di farlo e ora lavoro per migliorare e arrivare sempre più in alto» le parole del Cholito Giovanni Simeone, presente all'evento.

Con lui anche Giacomo Raspadori, i due hanno autografato la maglia del prossimo ritiro: «Stiamo vivendo un sogno con la massima serenità possibile, diamo del nostro meglio ogni giorno, ci impegniamo per far andare tutto al meglio e abbiamo entusiasmo per le prossime partite che verranno. La nostra forza è ragionare giorno dopo giorno, voler migliorare sempre di più, è questo che ci sta aiutando ad avere risultati importanti e non cambieremo. Se le cose vanno bene, non c’è bisogno di cambiare» ha detto l'attaccante italiano.