Napoli, Dimaro già all'orizzonte Meret e Petagna presentano il ritiro

Le date non ci sono ancora, ma la certezza si: il Napoli tornerà a Dimaro anche la prossima estate, appuntamento ormai imperdibile per tutti i tifosi azzurri del Nord Italia e delle nazioni vicine. A luglio, infatti, gli azzurri sono pronti a volare in Trentino: «L'occasione giusta per ritrovare i nostri tifosi, anche se in ritiro la nostra vita è fatta solo di allenamenti e riposo» le parole di Alex Meret.

Il portiere azzurro insieme a Andrea Petagna erano presenti questa mattina alla Borsa Mediterranea del Turismo per presentare il nuovo ritiro. Dalla prima settimana di luglio - e verosimilmente per due settimane almeno - la squadra di Spalletti sarà in Trentino. Poi, il finale di luglio a Castel di Sangro per la seconda parte della preparazione.