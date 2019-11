LEGGI ANCHE

Continua la protesta dei tifosi delladello stadio. Dopo il volantino fatto circolare in occasione del match contro il Salisburgo, i tifosi azzurri del settore più popolare sono tornati a farsi sentire con un altro volantino fatto circolare nelle ultime ore e che conferma la volontà ultras di scioperare in occasione del match contro il Genoa di domani. Una risposta veemente alle ultime vicende che hanno colpito il tifo azzurro.«Tu che vai allo stadio ed occupi un posto vuoto puoi essere multato, tu che guardi la partita spalle al campo per far ruggire la tua multa puoi essere multato...inizia a boicottare i prodotti che sponsorizzano la SSCNapoli» si legge. La volontà dei tifosi è riunirsi domani all'esterno del San Paolo per una protesta che si annuncia decisa contro le ultime normative e contro la società di De Laurentiis.