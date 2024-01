Napoli, via al ritiro punitivo: la squadra è arrivata a Pozzuoli

Per far sentire la propria voce, per arrestare la caduta, per mettere fine - o almeno provarci - a un periodo no. Scatta il ritiro in casa Napoli: gli azzurri di Walter Mazzarri sono arrivati in questi minuti all'Hotel Serapide di Pozzuoli, la struttura alberghiera che nell'ultimo anno ha sempre ospitato i ritiri pre-gara della squadra e che da questa sera ospiterà il lungo ritiro punitivo che accompagnerà gli azzurri almeno fino a sabato, quando ci sarà la sfida di campionato contro la Salernitana al Maradona.

Una decisione inevitabile per il club di Aurelio De Laurentiis, che ha seguito a distanza tutte le ultime concitate ore: la sconfitta per 3-0 contro il Torino in trasferta, il lungo colloquio Mazzarri-squadra-Meluso dopo il match dell'Olimpico Grande Torino, il rientro in città e l'appuntamento all'indomani. «Vedremo come e se andare in ritiro» aveva annunciato già ieri dopo il match il direttore sportivo Meluso, una decisione solo spostata di qualche ora e concretizzatasi oggi dopo l'allenamento pomeridiano a Castel Volturno con il gruppo napoletano che ha dovuto accettare la scelta visto il magro bottino.

Un ritiro lungo, quindi, che si spingerà almeno fino a sabato e che continuerà poi per forza di cose anche oltre. Domenica, infatti, dopo la sfida alla Salernitana ci sarà la partenza per gli Emirati Arabi dove il Napoli si giocherà almeno una partita, la semifinale di Supercoppa Italiana in programma giovedì 18 gennaio contro la Fiorentina che potrebbe aprire le porte alla finale del torneo. Una lunga permanenza - l'ultima volta era arrivata nel 2021/22, al primo anno di Luciano Spalletti, dopo il tonfo per 3-2 a Empoli nel finale di anno - spalla a spalla per poter investigare a lungo nei motivi del crollo verticale del club e per mettere mano anche alla testa di un gruppo che sembra ormai sempre più lontano parente di quello visto fino a pochi mesi fa.