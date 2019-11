La notizia è iniziata a trapelare nel tardo pomeriggio di ieri. Dopo l'allenamento. Motivo per il quale c'è da pensare che questa volta a saperlo per primi siano stati proprio i giocatori. Oggi, alla vigilia di Napoli-Genoa - che non sarà la finale di Champions, ma rappresenta uno spartiacque importante per la stagione degli azzurri - la squadra sarà in ritiro a Castel Volturno. Certo, si tratta di un ritiro «ordinario» pre partita, ma visti i tempi che corrono, è una notizia. Anche perché quando le gare sono in casa e si giocano di sera, è quasi una consuetudine darsi appuntamento direttamente per la partita. Non in questo caso. Perché Ancelotti, che non vuole entrare nelle polemiche tra squadra e società, non fa altro che chiedere ai suoi ragazzi di stare tranquilli e di continuare a mettere più intensità negli allenamenti. Nulla di più. Nemmeno all'indomani del pesante cerino ricevuto in dopo dalla società circa la decisione di eventuali ritiri da qui alla fine della stagione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani il Genoa, poi arriverà la sosta e allorapunta a fare risultato pieno per mettere a tacere i malumori, consapevole che le scorie di quanto accaduto nel rumoroso post partita con il Salisburgo saranno fastidiose e lente da smaltire. Lui, però, è il leader calmo e sa di avere il polso della situazione, anche perché gli stessi giocatori, dopo la levata di testa di martedì sera, hanno capito di aver avuto forse una reazione esagerata e si sono detti pronti a dimostrare professionalità in campo. Sì, perché solo in questo modo potranno riconquistare l'amore di una piazza calda come quella di Napoli, ma che in questo momento è disorientata.L'allenamento riservato agli abbonati ha dato già qualche indizio in vista della partita di domani. Perché a fronte di qualche bella parata di Karnezis e Ospina,ha lavorato a parte, così comeche è rimasto a fare terapie in palestra. Difficile che i due saranno in campo, così come sono in dubbio. Il brasiliano ha corso tanto e bene davanti ai tifosi che lo hanno un po' bacchettato, ma poi con il portoghese ha completato l'allenamento a parte senza fare la partitella finale. Chissà che Ancelotti non provi a recuperarne almeno uno in extremis, anche se la pazienza in questi casi può essere la migliore medicina. Out anche, con Maksimovic (tra i più brillanti nell'allenamento di ieri) candidato ad affiancare Koulibaly, mentre Luperto si candida a un posto sulla sinistra. I soliti dubbi in attacco, conche si è sbattuto tanto ma senza risultati col Salisburgo e ora è destinato a un turno di riposo. Di contro Lozano, che in coppia con Milik vuol confermare quanto di buono fatto vedere in Champions. Insigne non è del tutto certo di un posto da titolare, perché nelle ultime partite ha giocato sempre e perché Ancelotti potrebbe pensare di inserirlo a gara in corso dando spazio a Elmas e dirottando uno tra Zielinski e Fabian sulla sinistra.