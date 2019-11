Sono circa cento gli esponenti delle curve che si sono fatti trovare alle 14,30 all’esterno dello stadio San Paolo per accogliere i giocatori del Napoli in vista dell’allenamento a porte aperte (per i soli abbonati) della squadra.

Uno striscione con scritto “Rispetto” e poi cori “Meritiamo di più” e “giocatori mercenari”, questi i messaggi da parte dei tifosi che evidentemente non hanno apprezzato l’ammutinamento da parte dei giocatori azzurri martedì sera dopo il pareggio contro il Salisburgo.



Cori «Solo la maglia» e «Mettete in campo la primavera», fumogeni e bombe carta. Proteste anche contro il presidente De Laurentiis a cominciare dal classico «Stai vincendo solo tu» che è ormai un refrain al San Paolo da anni. L'atmosfera è tesissima e il folto gruppo di ultras ha protestato davanti alla rampa di accesso ma ora si sta spostando lungo il perimetro dello stadio, sorvegliato da un'imponente schieramento di forze dell'ordine. Intantoentrando direttamente nello stadio senza fermarsi.All'interno dello stadio, all'inizio dell'allenamento, i calciatori sono stati. Poi qualcuno ha iniziato ad applaudire. Ma l’umore generale - non ci sono più di 600 persone - è negativo. Più o meno tutti contro i giocatori, considerati dei bambini viziati. I fischi più pesanti sono rivolti a Insigne