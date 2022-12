Napoli in Turchia senza i cinque mondiali: ci sono sette calciatori Primavera

Senza Kim, Anguissa, Lozano, Zielinski e Olivera, tutti impegnati al Mondiale. E anche chi sarà escluso riposerà e non sarà in Turchia con il Napoli. La squadra azzurra parte oggi con la squadra non al completo e l'aggiunta di ben sette elementi della Primavera.

L'elenco dei convocati

Idasiak, Meret, Marfella, Sirigu;

Barba, Di Lorenzo, Hysaj, Juan Jesus, Mario Rui, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Zedadka;

Demme, Elmas, Gaetano, Iaccarino, Lobotka, Marchisano, Ndombele, Spavone;

Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Russo, Simeone.