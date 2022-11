Napoli, ritiro in Turchia tra novembre e dicembre: «Ma sarà senza tifosi»

Prime anticipazioni su quello che sarà - o potrà essere - il ritiro del Napoli in Turchia, in programma tra fine novembre e inizio dicembre, durante la sosta del campionato che comincerà da lunedì. Il club azzurro dovrebbe trasferirsi due settimane a Antalya per riprendere il lavoro prima del rientro in campionato a gennaio 2023.

«Nonostante le fantasiose anticipazioni, non è ancora stato deciso il giorno esatto per la partenza per Antalya. Non è ancora ufficiale l'accordo», ha spiegato il club attraverso le parole di Nicola Lombardo, capo della comunicazione, dopo Napoli-Udinese. «Non sarà un ritiro classico, non ci saranno i tifosi e sarà a porte chiuse. Poi vedremo se poter aprire le porte almeno ai media che verranno».