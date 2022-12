Napoli in ritiro in Turchia: Kvaratskhelia al top, Rrahmani tra campo e piscina

Continua il ritiro turco del Napoli di Luciano Spalletti e gli occhi sono tutti puntati su Amir Rrahmani: il difensore azzurro questa mattina ha fatto terapie in piscina mentre nel pomeriggio ha svolto lavoro personalizzato in campo. Per Salvatore Sirigu lavoro personalizzato in palestra. Khvicha Kvaratskhelia torna a dare magie in allenamento: per il georgiano i problemi fisici sembrano ormai alle spalle, come dimostrano le foto condivise dal club azzurro dalla Turchia.