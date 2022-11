Napoli in ritiro in Turchia, ora è ufficiale: amichevoli il 7 e 11 dicembre

Si aspettava solo l’ufficialità e ora è arrivata. Il Napoli di Luciano Spalletti è pronto a volare in direzione Turchia per questa sta di campionato a causa del Mondiale che vedrà gli azzurri lavorare lontano dall’Italia per la ripresa del campionato, fissata il 4 gennaio a Milano contro l’Inter.

«Giovedì 1 dicembre gli azzurri partiranno per Antalya, in Turchia, dove parteciperanno al Winter Football Series by Regnum» si legge dal comunicato del club azzurro, che si sposterà in Turchia dal 1 al 12 dicembre prossimi. Un periodo di tempo in cui Spalletti non solo lavorerà alla forma fisica della squadra, ma soprattutto ricaricherà le pile in vista della corsa del 2023 tra Serie A e Champions League. La squadra azzurra - che si riunirà il 29 novembre a Castel Volturno - avrà a disposizione tutti i calciatori, eccetto i cinque impegnati al Mondiale.

Durante la partecipazione all’evento, il Napoli sosterrà le sessioni di allenamento all'interno della struttura che ospiterà gli azzurri e disputerà due incontri amichevoli: contro l’Antalya il 7 dicembre all’Antalya Arena (ora locale 20.45) e contro il Crystal Palace l’11 dicembre al Regnum Carya (ora locale 18).