Si fermato i campionati europei, occasione d'oro anche per un ex Napoli come Allan per tornare in Italia. Il centrocampista brasiliano - oggi all'Everton - sta passando queste ore lontano dal calcio proprio nella città che l'ha ospitato per qualche anno prima del passaggio in Inghilterra. L'occasione giusta per rivedere qualche amico e goderci la città con la moglie Thais.



