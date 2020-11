A un anno di distanza, torna titolare e protagonista Faouzi Ghoulam, il terzino algerino lanciato nuovamente in campo da Gennaro Gattuso nella gara di ieri in Europa League contro il Rijeka. E nella partita contro i croati Ghoulam è risultato tra i più positivi in campo: l'algerino è stato premiato dall'Uefa e inserito nella formazione dei migliori 11 dell'ultimo turno giocato.

Ultimo aggiornamento: 20:55

