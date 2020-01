LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

​«Indovinate chi è tornato?» Con questo simpatico indovinello, Kalidou Koulibaly ha annunciato ufficialmente ai tifosi delil suo rientro completo con il gruppo, a disposizione di Gennaro Gattuso. Una notizia, in realtà, che i tifosi avevano già potuto notare dal sito ufficiale del club, che annunciava proprio il recupero del difensore franco senegalese.Ci sono però anche altre due splendide notizie per Gattuso . Come annunciato dal club, anchehanno svolto allenamento completo con la squadra oggi a Castel Volturno, entrambi quindi completamente recuperati. È rientrato Allan che ha svolto lavoro personalizzato dopo il viaggio di ritorno dal Brasile.