Napoli, rivelazione Kim: ma è fuori dalla Top 3 di Serie A

È una delle rivelazioni migliori di questo campionato, ma per Kim Min Jae c'è ancora da aspettare per essere al livello dei colleghi di Serie A. Almeno per il valore di mercato: a rivelarlo è il portale specializzato Transfermarkt, che svela i prezzi dei centrali difensivi del nostro campionato con il sudcoreano fuori dalla Top 3 italiana. Al primo posto resiste Skriniar (60 milioni), poi Bastoni (55) e Tomori (50). Kim è al 5° posto con un valore di 35 milioni, al momento dietro anche a Bremer (40).