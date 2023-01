Per Roberto Mancini dopo il girone di andata «il campionato sta dicendo che il Napoli è la squadra migliore». Un'idea che il ct della Nazionale, legato alla città partenopea per motivi di affetto, ha da diverso tempo, considerando gli azzurri come i favoriti per lo scudetto. Idea ribadita anche questa mattina da Mancini che ha partecipato a un seminario insieme ai colleghi della pallavolo, Fefè De Giorgi, della pallanuoto, Alessandro Campagna, e della pallacanestro, Gianmarco Pozzecco. A moderare il segretario generale del Coni, Carlo Mornati, alla presenza anche del ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, e del presidente del comitato nazionale olimpico italiano, Giovanni Malagò.

Archiviata la delusione legata alla mancata partecipazione al Mondiale, Mancini ha sottolineato come «nel 2023 si riparte. Abbiamo anche cambiato sponsor tecnico e speriamo possa essere un 2023 importante, ci sono tutte le gare di qualificazione all'Europeo e le finali di Nations League, sono obiettivi importanti». Ovviamente il ct ha sorvolato anche il campionato e i relativi valori espressi. Dal caso Zaniolo alla penalizzazione della Juventus. Sul gioiellino giallorosso, che dovrebbe saltare il match clou di domenica sera con il Napoli, il ct ha spiegato di credere che «lui sia un ragazzo con grandi qualità, come tutti deve mettersi a disposizione della squadra e sfruttare il suo talento».

Sulla Juve, invece, Mancini afferma di «non sapere se i giocatori vengano influenzati dalla vicende extracalcistiche della Juventus. I giocatori poi vanno in campo, pensano ad allenarsi e a giocare, non credo».