Napoli, Roco sulla lista azzurra? Il cileno pronto a lasciare la Turchia

La voce parte dalla Turchia e arriva fino a Napoli: il club azzurro segue con interesse Enzo Roco. Difensore cileno classe 1992, Roco gioca in Turchia con il Karagumruk, dove è arrivato dal Besiktas a inizio anno, ma alle spalle ha tante esperienze in giro per il mondo, dal Cile al Messico fino agli anni in Spagna con Espanyol e Elche.

Secondo le informazioni di Aksam Spor, il difensore cileno sarebbe stato individuato da Giuntoli come alternativa low cost alla partenza di Nikola Maksimovic che lascerà Napoli tra qualche settimana visto il contratto in scadenza. In questa stagione, Roco ha giocato 3 partite segnando anche 3 gol.