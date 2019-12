LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si può riaprire la pista di mercato che porterebbe ilda Ricardo Rodriguez . Il calciatore svizzero del Milan piace agli azzurri e a- che lo conosce bene per il passato comune in rossonero - e potrebbe essere una valida pedina per rinforzare quella zona di campo in vista della prossima estate.Come riportato da Sportmediaset, però, nonostante il primo approccio concreto tra le parti, mancherebbe l'accordo tra azzurri e il: il Napoli offrirebbe solo un prestito con diritto di riscatto nei prossimi mesi, mentre i rossoneri vorrebbero subito liberarsi del calciatore con una cessione a titolo definitivo per sfoltire la rosa a disposizione.