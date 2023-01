La capolista se ne va, cantano i tifosi mentre gli azzurri festeggiano andando a saltare sotto le due curve e sotto i distinti: s'illumina il Maradona, un'altra serata dalle mille emozioni questa contro la Roma, una partita infinita con l'interminabile recupero e tutto lo stadio a spingere gli azzurri per resistere agli ultimi assalti. Il coro «Osimhen-Osimhen» che si alza fortissimo dallo stadio di Fuorigrotta quando il nigeriano vola palla al piede dopo aver fatto a sportellate con Smalling e quello «Kim-Kim» quando il difensore sud coreano recupera palloni su palloni inseguendo gli avversari giallorossi a tutto campo. E poi quello «Cholito-Cholito», dedicato a Simeone che segna il gol del 2-1 che regala un successo importantissimo al Napoli: una vera e propria ovazione per lui quando rientra verso gli spogliatoi dopo l'intervista a bordo campo a fine partita.

Festa grande per il Napoli di Luciano Spalletti, un'altra grande gioia per Aurelio De Laurentiis che si gode lo spettacolo dalla tribuna, seduto vicino al governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Presidente che poi festeggia via twitter postando la foto del tabellone luminoso con il punteggio di Napoli-Roma 2-1, accompagnata dagli applausi.

E all'esterno dello stadio si sparano fuochi d'artificio per il Napoli che è un vero e proprio rullo compressore e ora sale a più 13 sulla seconda, l'Inter (un altro record: in serie A mai era stato raggiunto dalla capolista un vantaggio così ampio sulla seconda alla ventesima giornata). Un'altra vittoria in casa dove gli azzurri tra campionato e Champions hanno sempre vinto, in totale 12 successi (9 in serie a e tre in Europa) e un solo pareggio con il Lecce. E contro la Roma è arrivata un'altra vittoria non solo con la tecnica ma anche con il cuore e i tifosi hanno contribuito in maniera determinante appoggiando la squadra nei momenti di difficoltà e spingendo al massimo gli azzurri fino all'urlo finale.

Hirving Lozano ha sfiorato un gran gol, il suo destro dopo una fuga palla al piede a tutto campo parato all'incrocio dei pali da Rui Patricio: contro la Roma è partito lui dal primo minuto. «La competizione interna è molto importante, è forte e ti aiuta a tenere il livello alto, è bellissimo lottare giorno per giorno, tutti dobbiamo farci trovare pronti per giocare. Cosa fa la differenza? Gli uomini che entrano in campo fanno sempre bene, abbiamo segnato tanti gol ed il mister dice che la panchina può essere importante e contro la Roma chi è entrato ha fatto benissimo. Penso che sia bello quando decidono la partita i giocatori entrati dalla panchina», ha detto a Dazn nel dopo partita. Lozano ha giocato nell'abituale posizione di esterno destro del tridente di attacco. «Non so dove mi piace di più giocare, ora gioco a destra e devo farlo nel modo migliore possibile».

Lozano resta con i piedi per terra dopo l'ennesima serata trionfale degli azzurri in un campionato da sogno. «Quanto sentiamo vicino lo scudetto? La strada è lunga, dobbiamo lavorare molto e ragionare partita dopo partita, andare avanti così fino all'ultimo: è molto importante restare concentrati». Un altro passo importantissimo contro la Roma, concetto confermato dal Chucky. «Questa partita era molto difficile, forse una delle più difficili di questa stagione». E il Napoli l'ha vinta con un'altra fantastica prestazione, un'altra grande vittoria di squadra.