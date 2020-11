Il Napoli batte 4-0 la Roma nel big match della nona giornata agganciando i capitolini e la Juventus a 17 punti. Allo stadio San Paolo, in una gara caratterizzata dal ricordo di Diego Armando Maradona, gli azzurri giocano una partita di carattere sbloccata alla mezz'ora da un gol su punizione di Insigne che corre verso la panchina per dedicare la rete al 'Pibe de oro'. Al 64' il raddoppio di Fabian Ruiz, all'81' è di Mertens la terza marcatura, all'86' Politano cala il poker.

Azzurri in campo con le nuove maglie ispirate all'Argentina, in omaggio a Diego Armando Maradona. Emozionante il minuto di silenzio per ricordare El pibe de oro scomparso. In avvio Roma più arrembante che va già al tiro con Pedro al 2'. Al 10' si ferma tutto per omaggiare il più grande genio del calcio, 7 anni a Napoli, colmi di vittorie. Si torna in campo e Mertens prova il tiro all'incrocio dei pali su assist di Lozano, ma non va. Buona chance anche per Insigne ma la palla non entra. Al 19' occasione per Zielinski ma la palla è troppo centrale. Ci vorrebbe una magia per sbloccare il risulato di una partita con poche emozioni. Ci pensa Insigne al 31' con una punizione da applausi, in onore di Maradona. Al 42' il 2-0 è vicinissimo con Mertens, gran parata di Mirante. Dries in contropiede ha un'altra chance d'oro ma spara addosso al portiere (ed era fuorigioco). Termina così il primo tempo.

Nella ripresa nessun cambio e Napoli ancora arrembante, tanto che Lozano ha la palla del 2-0, para Mirante. Poi la Roma si sveglia e diventa più propositiva, affacciandosi molto più spesso nella metà campo azzurra. Si soffre di più ma si punge in ripartenza. E così al 19' del st' Insigne ispira, Fabian batte Mirante. Gattuso cambia; fuori Lozano e dentro Politano. I giallorossi si fanno pericolosi con Perez, muro della difesa biancazzurra. Esce Zielinski per Elmas. Ed è proprio il macedone ad andare al tiro al 36'; Mirante non trattiene e Mertens di rapina insacca il 3-0. Entrano anche Petagna e Lobotka. La Roma molla gli ormeggi e c'è gloria anche per Politano che segna un gran gol scartando Mirante. E' 4-0 al 42' st.

NAPOLI (4-3-3)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski; 11 Lozano, 24 Insigne; 14 Mertens.

A disposizione: 25 Ospina, 16 Contini, 2 Malcuit, 7 Elmas, 18 Llorente, 19 Maksimovic, 21 Politano, 31 Ghoulam, 37 Petagna, 68 Lobotka. All. Gattuso.

ROMA (3-4-2-1)

83 Mirante; 23 Mancini, 4 Cristante, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 17 Veretout, 7 Pellegrini, 37 Spinazzola; 11 Pedro, 77 Mkhitaryan; 9 Dzeko.

A disposizione: 13 Pau Lopez, 5 Jesus, 14 Villar, 20 Fazio, 21 Borja Moyaral, 31 Carles Perez, 33 Bruno Peres, 42 Diawara, 61 Calafiori. All. Fonseca.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

