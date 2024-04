Napoli-Roma, l'Analisi Ignorante: non siamo una squadra, siamo un bonus psicologo

Guardiamo il lato positivo: abbiamo una partita in meno prima delle fine di questa CAZDISTAGIONE CHE PRIMA FINISCE E MEGLIO EEEEE'

Il tifo napoletano è in sciopero e al Maradona c'è un silenzio pandemico che ci porta a sentire tutte le rosicate di DDR.

ZAMBONE WALKING DEAD ormai fa il difensore aggiunto per gli avversari. Marcato da me da casa, di testa sventa il pericolo per la Roma.

Non so se è la Roma che è stanca o noi che stiamo facendo qualcosa di decente

Osimhen prova a lanciarsi all' arrembaggio, gli altri rispondono al grido di "MACHIMOFFAFA'" e così, ritrovatosi solo, CAPEFRITTATA si consegna alle forze nemiche.

I principi di gioco della Roma sono tornati quelli di MOUFRIGNO 🤡🤡🤡

Il Napoli cinge d'assedio i giallorossi ma ci divoriamo IL MONDO

Diagonale di Vittoriuccio Sasamèn che sta prendendo lezioni di Killer Instinct da Vlahovic, respinto

Poi Anguissa che cu sti trecce pare Marcella Bella, a porta vuota SI RIFIUTA di segnare e spara in orbita

Poi, Svilar, che pare 'O PRINCIPE di Gomorra, si esalta

E niente, siamo in una situazione nella quale

Il Napoli dello scorso anno starebbe sul 3-0, quello delle stagioni precedenti starebbe sul 2-0; con quello di quest' anno mi preparo psicologicamente al gol del Faraone al primo tiro...

Si va al riposo sullo 0-0

Sintesi di questo primo tempo: Quindi si può fare un buon pressing per mezz'ora anche senza fare mercato stellare?!?

Ripresa: il copione non cambia. Altra grande chance per PORNOTKA ma dopo essere stati presi a pallate per un' ora, la Roma si affaccia in area, JJ in ritardo su Azmoun. Rigore. È UN INCUBO. UN INCUBO. QUESTA STAGIONE È UN INCUBO

Salvaci tu, CHIFFIIIIIII.

Dal dischetto va Dybala: Meret indovina ma non arriva. 0-1 MANNAGGIA TUTTE LE COSE

Mentre io non posso fare a meno di chiedermi cosa abbia detto Acerbi a BatJuan che non si è più ripreso.

A ribellarsi all' indegno BUCIO di DDR ci pensa Olivera che trova il pari con il tiro combinato dei gemelli Derrick.

Ed io, ormai totalmente assuefatto alla sfiga, non avevo nemmeno capito fosse entrata. 1-1 AFAMMOOOK

Riacciuffato il pari, il Napoli riprende a macinare gioco e a divorarsi gol.

Svilar continua a miracoleggiare ma l' occasione c è utile per ricordare che MOUFRIGNO 🤡🤡🤡 gli preferiva Rui PASTICCIO

La Roma conferma il suo scarso feeling con i giocatori che si chiamano Renato. Sanchez stecca Kvara in area. È rigore.

Sul dischetto va CAPEFRITTATA che spiazza Svilar e fa 2-1

Sembra fatta. Sembra che malgrado tutto la riusciamo a portare a casa. Ma in quest' anno maledetto nulla può girarci bene.

Sempre sul pezzo Calzona che fa cambio durante un corner a sfavore e pigliamo gol da Abraham.

ABRAHAM

Che si è rotto trenta gambe.

ABRAHAM

Che non segnava da un anno

Non siamo una squadra, siamo un BONUS PSICOLOGICO. 2-2

Finisce così

Un punto utile alla Roma, che a noi non toglie (un poco di scuorno) ma mette (un' altra crocetta sul fegato). Vott' a ferní.

Vado a cercare di convincermi che Anguissa l' ha sparata a Piazzale Tecchio solo per fare un piacere a Conte per fargli giocare la stagione prossima senza il disturbo delle Coppe, ciao