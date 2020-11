Non solo il lutto per la scomparsa di Diego Armando Maradona, perché il Napoli di Gennaro Gattuso, il giorno dopo la vittoria in Europa contro il Rijeka per 2-0, torna ad allenarsi a Castel volturno per preparare in poco tempo la super sfida alla Roma del San Paolo di domenica sera.

Ancora out dagli allenamenti Victor Osimhen: il nigeriano, a seguito dell'infortunio alla spalla destra, continua le terapie e il lavoro tra campo e palestra. Proverà invece il recupero in extremis per David Ospina, assente contro il Milan e contro il Rijeka: il portiere colombiano questa mattina ha svolto lavoro in campo, in palestra e parte in gruppo con i compagni.

