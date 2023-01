Napoli-Roma è quasi sold out: in vendita gli ultimi biglietti inferiori

Il Napoli è pronto a inaugurare anche il girone di ritorno, che la squadra di Luciano Spalletti farà partire domenica prossima al Maradona contro la Roma, vecchia conoscenza dell'allenatore toscano. Per l'occasione, Osimhen e compagni potranno contare sul massimo apporto della piazza: come era stato contro la Juventus due settimane fa, lo stadio di Fuorigrotta sarà catino incandescente e prossimo già al sold out. Mancano ormai gli ultimi biglietti ancora a disposizione, tutti nei settori inferiori dello stadio, comprese le due Curve e i Distinti. Saranno ancora una volta oltre 50mila le presenze per il big match con i giallorossi.