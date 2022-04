Napoli-Roma, biglietti in vendita: Pasquetta in curva con 30 euro

La sfida alla Roma nel giorno di Pasquetta, per dimenticare il crollo di ieri contro la Fiorentina e magari rilanciare la corsa allo scudetto. Il Napoli di Luciano Spalletti fa bis al Maradona, il prossimo lunedì pasquale sarà proprio la sua ex squadra ad arrivare a Fuorigrotta per il 33° turno del campionato. I biglietti per i tifosi saranno posti in vendita a partire dalle ore 14.00 di oggi, con prezzi in rialzo rispetto alle ultime gare casalinghe: curve superiori a 30 euro, distinti a 45 euro. Come per le precedenti gare, per i primi due giorni, e precisamente fino alle ore 10.00 di mercoledì 13 aprile, la vendita sarà riservata ai soli possessori di voucher. Poi la vendita online sarà riservata ai possessori della Fan Stadium Card.

I prezzi dello stadio Maradona

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 45,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curve anello superiore € 30,00

Curve anello inferiore € 15,00