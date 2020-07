LEGGI ANCHE

A poche ore dal fischio finale, cambia l'arbitro per la gara di questa sera al San Paolo tra Napoli e Roma. «Si comunica che l’Arbitrodesignato per la gara, valida per l’undicesima giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019-2020, in programma domenica 5 luglio, sarà sostituito dal collega Gianluca Rocchi » si legge dal comunicato ufficiale dell'AIA di questa mattina.Restano invariati, invece, i collaboratori già previsti dalla designazione arrivata ieri: Alassio e Tegoni saranno gli assistenti di linea, Manganiello sarà il quarto uomo e al VAR collaborerà la coppia formata da Mazzoleni e Longo.ha diretto quest'anno una sola volta il Napoli , proprio all'andata contro lacon la cocente sconfitta dell'Olimpico per 2-1.