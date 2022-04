Napoli-Roma, l'avviso del club: al Maradona cancelli aperti dalle 16

C'è grande attesa per Napoli-Roma che si giocherà domani sera allo stadio Maradona, un big match tra Spalletti e Mourinho importantissimo per entrambe le squadre. Non ci sarà il sold out a Fuorigrotta - come visto domenica scorsa contro la Fiorentina - ma di certo il pubblico delle grandi occasioni non mancherà per stare vicino agli azzurri in un momento decisivo della stagione.

Come informato dal club attraverso il sito ufficiale, in occasione della gara contro la Roma, in programma alle ore 19:00, la società invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli del Maradona apriranno già alle ore 16:00, per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico.