© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il brutto ko dicontro l'Atalanta, il Napoli di Gattuso torna a vincere ma deve registrare ancora tante cose da migliorare. La prima, senza dubbio, la percentuale di finalizzazione della squadra azzurra che anche ieri contro la Roma ha creato tanto sprecando incredibili palle gol. Una di queste sparata anche sulla traversa da, un'azione che allarga il conto dei legni colpiti in questa annata dalla squadra azzurra.Come riportato da Opta Italia, infatti, solo ildi Pep Guardiola ha colpito più legni (ben 22) del Napoli (fermo a 21) in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei se si guarda ai soli campionati. Un dato incredibile per la squadra diche arriva a toccare i 30 legni se si considerano anche la Coppa Italia e lagiocate quest'anno.