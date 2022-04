Napoli-Roma live dalle 19: c'è Osimhen, Mertens in panchina

Torna il derby del Sole, la sfida tra il Napoli di Spalletti e la Roma di Mourinho: in palio punti pesanti per uno snodo fondamentale tanto per la corsa che conduce allo scudetto quanto per quella che porta a una qualificazione europea. Sia Napoli che Roma infatti, sono pienamente in corsa per i propri obiettivi stagionali e sanno che da qui alla fine del torneo non potranno concedersi pericolosi passi falsi.

Napoli (4-3-3)

1 Meret; 59 Zanoli, 26 Koulibaly, 33 Rrahmani, 6 Mario Rui, 99 Anguissa, 68 Lobotka, 8 Fabian Ruiz; 11 Lozano, 24 Insigne; 9 Osimhen.

A disposizione: 12 Marfella, 46 Idasiak, 5 Juan Jesus, 3 Tuanzebe, 4 Demme, 7 Elmas, 14 Mertens, 20 Zielinski, 21 Politano, 31 Ghoulam, 33 Ounas, 37 Petagna. All. Spalletti

Roma (3-5-2)

1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 27 Oliveira, 4 Cristante, 7 Pellegrini, 59 Zalewski; 22 Zaniolo, 9 Abraham.

A disposizione: 63 Boer, 87 Fuzato, 5 Vina, 11 Carles Perez, 14 Shomurodov, 15 Maitland-Niles, 17 Veretout, 24 Kumbulla, 37 Spinazzola, 42 Diawara, 52 Bove, 55 Darboe, 64 Afena-Gyan, 77 Mkhitaryan, 92 El Shaarawy. All. Mourinho.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.