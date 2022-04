Napoli-Roma, elenco convocati: tornano Anguissa, Meret e Petagna

Il rientro di Zambo Anguissa, che Luciano Spalletti manderà subito in campo oggi contro la Roma. Il centrocampista camerunese è di nuovo presente tra i convocati del Napoli, impegnato questo pomeriggio al Maradona contro i giallorossi per la sfida di pasquetta. Presenti nell’elenco anche Ounas e Malcuit, cosi come Andrea Petagna, l’attaccante che ha recuperato dai problemi muscolari delle ultime settimane. Out Di Lorenzo - rientrerà con l’Empoli la prossima domenica - ce la fa invece Alex Meret nonostante la gastroenterite degli ultimi giorni.

L'elenco dei convocati

Marfella, Meret, Ospina;

Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli;

Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.