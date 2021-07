Napoli, attenzione a Mourinho: la Roma forte su Emerson Palmieri

Non solo il Napoli e - nelle retrovie - l'Inter. Anche la Roma si mette in fila per Emerson Palmieri, il terzino del Chelsea campione con l'Italia agli ultimi Europei. Secondo quanto riportato da The Sun, il club giallorosso avrebbe bussato con insistenza alla porta dei Blues in queste ore per chiedere informazioni sull'italo-brasiliano su richiesta del nuovo allenatore José Mourinho.

L'infortunio di Spinazzola agli Europei, infatti, ha complicato i piani del portoghese per la stagione che sta per cominciare e che lo vede tornare in Serie A. Quello di Emerson sarebbe un ritorno visto che proprio con la Roma si era fatto apprezzare prima del passaggio in Premier League nel 2018. Il Chelsea, però, non vuole abbassare il prezzo: almeno 20 milioni per lasciarlo partire quest'anno.