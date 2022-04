Napoli-Roma, Fabian Ruiz c'è: «Pronti per la prossima partita»

Con la Roma non avrà il posto assicurato, e i problemi fisici delle ultime settimane andranno monitorati, ma Fabian Ruiz vuole una maglia da titolare nel Napoli contro i giallorossi lunedì. Il centrocampista spagnolo è tornato ad allenarsi in gruppo ieri dopo un giorno di stop e dai social ha mandato un messaggio non solo ai tifosi: «Pronti per la prossima partita, andiamo!» ha scritto Fabian, che però vivrà il ballottaggio con i compagni Zielinski e Elmas fino a qualche ora prima del match.