Napoli, a Roma è festa social: «Vittorie che valgono più di 3 punti»

«Ci sono vittorie che valgono più di tre punti. Vittorie come questa». Le parole sono di Matteo Politano, ma potrebbero essere di tutti i tifosi azzurri che ieri hanno celebrato il Napoli vincente dell'Olimpico contro la Roma. L'esterno azzurro ha fornito a Osimhen l'assist perfetto per il gol decisivo del match. «11 vittorie consecutive, 11 come i giocatori in campo che ogni volta sembrano uno solo. Il gruppo, la nostra forza» gli fa eco il capitano Di Lorenzo, ieri insuperabile così come Kim Min Jae: «Grazie ai tifosi per il loro sostegno» ha scritto il coreano a fine gara.