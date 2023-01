Napoli-Roma, indizio social: il club prepara una sorpresa ai tifosi

Una sorpresa per i tifosi prima di Napoli-Roma? Sì, e ad annunciarlo è direttamente il club azzurro: «Allo stadio si vive di emozioni! Abbiamo preparato una sorpresa per voi nel pre-partita di Napoli-Roma. Stay tuned» il messaggio degli azzurri direttamente dai canali social del club. Di cosa si tratterà? La sorpresa sarà organizzata per i tifosi insieme con il club-partner Coca Cola.

Allo stadio si vive di emozioni! Insieme a @CocaColaIT abbiamo preparato una sorpresa per voi nel pre-partita di Napoli-Roma. Stay tuned 💙👀 pic.twitter.com/oIEzytZpdz — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 26, 2023