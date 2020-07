© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sfida del San Paolo tra Napoli e Roma chiude il calendario della 30esima giornata di Serie A. Entrambe le compagini sono reduci da un turno infrasettimanale che non ha detto bene: i partenopei sono stati sconfitti dall'Atalanta nella sfida di Bergamo e sorpassati dal Milan al quinto posto; male anche i giallorossi, battuti in casa dall'Udinese e sempre più lontani dalla Champions League.1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski; 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne.A disposizione: 16 Idasiak, 27 Karnezis, 11 Lozano, 12 Elmas, 13 Luperto, 14 Mertens, 19 Maksimovic, 23 Hysaj, 31 Ghoulam, 34 Younes, 61 Politano, 68 Lobotka. All. Gattuso.13 Pau Lopez; 41 Ibanez, 23 Mancini, 6 Smalling; 2 Zappacosta, 21 Veretout, 7 Pellegrini, 37 Spinazzola; 77 Mkhitaryan, 99 Kluivert; 9 Dzeko.A disposizione: 63 Fuzato, 83 Mirante, 4 Cristante; 11 Kolarov, 14 Villar, 17 Under, 18 Santon, 19 Kalinic, 20 Fazio, 22 Zaniolo, 27 Pastore, 31 Perez, 42 Diawara. All. Fonseca.Rocchi di Firenze.