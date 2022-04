Napoli-Roma, Lozano in lotta per una maglia da titolare

Lozano in lotta per una maglia da titolare: il messicano punta a giocare dal primo minuto lunedì contro la Roma. Le ultime due sfide le ha cominciate in panchina entrando poi nella ripresa al posto di Politano: impatto determinante a Bergamo contro l'Atalanta, fu lui a portare avanti il contropiede del 3-1 fornendo poi l'assist decisivo a Elmas. Con a Fiorentina invece è entrato in avvio di secondo tempo ma non è riuscito neanche lui a lasciare il segno risucchiato anche lui nell difficoltà di tutta la squadra azzurra.

Altre sei partite alla fine del campionato per chiudere in maniera positiva la stagione: Lozano ha alternato buone prestazioni ad altre meno convincenti ed è stato schierato esterno destro da Spalletti alternandosi nel ruolo a Politano. Ora vuole fare la differenza nella fase decisiva della stagione a cominciare dal match contro la Roma di Mourinho.