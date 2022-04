Spalletti, lo scudetto non è un sogno: «In corsa fino a quando possiamo»

«Mi confronto sempre con tutti gli allenatori, chiaro che Mourinho abbia qualcosa in più rispetto a tutti, ma quella di oggi non sarà una sfida personale contro di lui». Così Luciano Spalletti prima della sfida tra Napoli e Roma, di scena questo pomeriggio al Maradona. «Non siamo noi a fare la differenza, sono i calciatori in campo che devono deciderla».

Gli azzurri inseguono ancora il sogno scudetto, un sogno che per Spalletti è ancora possibile. «Finché i numeri lo consentiranno saremo in corsa, ma non ci sono percentuali. Conosco solo le percentuali dell’obbligo per vincere più partite possibili», ha detto il toscano a Dazn.