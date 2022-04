Napoli-Roma, Spalletti è deluso: «Il gol preso si poteva evitare»

Voleva una vittoria per continuare a sognare Luciano Spalletti, ma il pareggio del Napoli contro la sua ex Roma spegne quasi del tutto qualsiasi ambizione azzurra. «La delusione c'è perché secondo me a lungo abbiamo fatto bene. Ma giocavamo contro una Roma forte che ci ha creato qualche problema. Nel finale non siamo stati bravi a gestirla come mi aspettavo, abbiamo preso un gol che si poteva evitare da ogni punto di vista» ha spiegato il toscano. «Le parole di Mourinho sugli arbitri? Io dico sempre alla mia panchina di stare buoni e seduti, invece quando vengono gli avversari sembrano loro i padroni di casa, lamentandosi con gli arbitri. Si vede che qualcuno viene anche condizionato da questi comportamenti».

«Le lacrime di Insigne? Tra poco andrà via dalla squadra in cui ha sempre giocato, vive un momento particolare. Mi sembra che abbia giocato una buona partita, quando c'era da prendersi responsabilità non si è mai tirato indietro - ha continuato Spalletti a Dazn - La difesa a tre non è stata il problema, eravamo già poco fluidi prima. Con l'uscita di Lobotka non abbiamo fatto girare bene la palla, ma non dipendeva solo da lui, potevamo fare di meglio a metà campo. Il risultato di oggi ci penalizza in classifica, ma rende dignità al calcio giocato per tutto l'anno e anche stasera».