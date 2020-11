«Grande vittoria, forza Napoli sempre» è il post Instagram di Kostas Manolas dopo il successo di ieri per 4-0 sulla Roma che sta facendo discutere i tifosi giallorossi.

Motivo? Per colpa del like lasciato da Francesco Totti alla foto pubblicata dal difensore azzurro, suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma. Gesto social che non è piaciuto e sono tantissime le reazioni. Su Twitter FDR scrive: «Roba da matti», mentre in molti commentano: «Capisco un like a Kostas nelle altre partite. Ma contro la Roma no...».

© RIPRODUZIONE RISERVATA